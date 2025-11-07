El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, en Úbeda, se prevé un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados. La brisa del sur-suroeste, con velocidades de hasta 7 km/h, aportará un ligero movimiento al ambiente, aunque no se anticipan rachas fuertes en este periodo.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán ligeramente. A partir de las 10 de la mañana, el cielo se tornará nuboso, y se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 14 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 50% de probabilidad de lluvia escasa. Esto significa que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían generar algunas lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, hoy en Úbeda se vivirá un día variado, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de estar preparados para un cambio en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.