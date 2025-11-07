El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque la humedad puede hacer que se sienta un poco más fresco de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 65% hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience despejado, es posible que se presenten lluvias ligeras en la tarde, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

En resumen, Tomares disfrutará de un inicio de jornada mayormente soleado, pero con un cambio hacia un tiempo más variable en la tarde, donde la posibilidad de lluvias y tormentas podría alterar la tranquilidad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.