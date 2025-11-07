El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos del noreste que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 65% hasta las 7 de la tarde. Durante este periodo, se espera que el cielo se cubra de nubes, y se registren intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 20 grados , pero la sensación de frescura podría intensificarse debido a la humedad y el viento que soplará del oeste a velocidades de hasta 20 km/h.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos disminuirán en intensidad, pero seguirán soplando desde el oeste, lo que podría hacer que la noche sea más fresca.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones cambiarán a lo largo de la tarde, con la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.