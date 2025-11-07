El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 13 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 16 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde la 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 1 y las 7 de la tarde. Durante este periodo, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 21 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, pero comenzarán a descender rápidamente con la llegada de las nubes y la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 25% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia. Las temperaturas caerán a 18 grados hacia las 7 de la tarde y seguirán descendiendo hasta los 15 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se espera un cambio drástico hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias. Los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.