El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 20 grados, lo que hará que el ambiente sea bastante templado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será notable, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. A lo largo del día, la dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 35% de probabilidad de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general, ya que las condiciones se mantendrán mayormente estables.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:15. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para disfrutar de paseos o actividades en la naturaleza, teniendo en cuenta la ligera posibilidad de tormentas en la tarde.

