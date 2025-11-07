El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados durante la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección este, con velocidades que rondarán los 2 a 3 km/h. A medida que el día avance, el viento irá aumentando en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas centrales de la tarde, con dirección principalmente del norte. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que se mantenga en cero durante la mañana y la primera parte de la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de tormenta aumentará ligeramente, alcanzando un 15% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables y sin indicios de lluvias significativas.

La puesta de sol se producirá a las 18:12, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto por nubes altas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 9 grados .

En resumen, el día en Priego de Córdoba se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda disfrutar del día antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.