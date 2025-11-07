El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 63% y el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se prevé que la nubosidad aumente, especialmente hacia la noche. Aunque la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, se estima que a partir de la tarde la posibilidad de lluvia escasa aumente, con un 5% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se registren algunas gotas de lluvia en la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque no se espera un tiempo severo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas. La tarde podría traer consigo un ambiente más inestable, con nubes que podrían generar algún tipo de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00. La nubosidad se mantendrá, y la probabilidad de lluvia escasa persistirá, aunque en cantidades mínimas. Los ciudadanos de Pozoblanco deben prepararse para un día variable, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente húmedo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.