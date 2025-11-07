El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a primera hora y se elevará gradualmente, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que sugiere un día templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 48% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura por la mañana, pero se tornará más agradable conforme se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de precipitaciones es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la tarde, aunque sin expectativas de lluvias significativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, pero sin que esto afecte de manera considerable la temperatura o la sensación térmica. La probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente hacia la noche, con un 40% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa.

Los amantes de la meteorología notarán que, aunque el día comienza despejado, la tendencia hacia la tarde y la noche sugiere un cambio en las condiciones atmosféricas. Las nubes altas y los intervalos nubosos se irán haciendo más evidentes, pero sin que esto implique un cambio drástico en la temperatura o en la actividad al aire libre.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades diurnas, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche, pero sin preocupaciones significativas por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.