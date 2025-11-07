El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará con un cielo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La brisa será ligera, con vientos predominantes del este y sureste, alcanzando velocidades de entre 5 y 12 km/h. Esto contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, haciendo que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja durante todo el día, con un 0% de posibilidades en la mañana y un ligero aumento a un 10% en la tarde, aunque las probabilidades de tormenta se mantienen en cero. Esto sugiere que no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones.

Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta ligeramente, con un 55% de probabilidad de precipitación. Esto podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero no se anticipa que afecten de manera considerable las actividades diarias. La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, podría cerrarse con un cielo más nublado. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes que no deberían interferir en las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.