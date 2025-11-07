El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un complemento agradable para las temperaturas, haciendo que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 40% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. Esto significa que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que afecte las actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados, antes de descender nuevamente a 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:16, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y fresco.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, hoy es un día ideal para disfrutar de paseos o eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender. En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para disfrutar de la belleza del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.