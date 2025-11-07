El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana y llegando a un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas de viento que podrían ser más intensas en las zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque las posibilidades son bajas, situándose en un 30% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque el riesgo de lluvia es bajo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando los 20 grados, y el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 73% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En resumen, se prevé un día mayormente soleado y agradable en Morón de la Frontera, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.