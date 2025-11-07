El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 6 de la mañana, con 9 grados, antes de comenzar a aumentar gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 6 de la mañana, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. Desde las 1 hasta las 7 de la tarde, se prevé un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 17 y 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas por la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 3 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque esto no implica que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de tormenta aumentará a un 40% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y una ligera posibilidad de tormentas al final del día. Es recomendable que los habitantes aprovechen las horas de sol y se mantengan informados sobre posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.