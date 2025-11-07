El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevé que el cielo se torne poco nuboso a muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 52% y el 68%. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en las primeras horas, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia es posible, no se espera que sea significativa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 17 grados . La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 50% de posibilidad entre las 19:00 y la medianoche, lo que podría llevar a un final de jornada algo inestable.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.