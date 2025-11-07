El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará del este a una velocidad de entre 3 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre.

A partir de las 4 de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias.

En la tarde, la situación meteorológica se tornará más variable. A partir de las 4 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de nubes altas y cubiertas en las horas posteriores. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 14 grados hasta las 6 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 60% hacia la tarde.

El viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. La probabilidad de tormentas se incrementará ligeramente, alcanzando un 25% entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 40% entre las 7 y las 9 de la noche, aunque las posibilidades de lluvia siguen siendo bajas.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fría. En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente despejado, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.