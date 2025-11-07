El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% al final del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más templadas del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, no se esperan precipitaciones significativas, lo que sugiere que el día se mantendrá mayormente seco.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:52 y poniéndose a las 18:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.