El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 14 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas y poco nuboso, lo que podría dar paso a intervalos nubosos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta a un 65%, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, con rachas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la tarde y al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20 horas, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia la noche. La combinación de nubes y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un inicio soleado y cálido, con un cambio hacia un tiempo más variable en la tarde, donde la posibilidad de lluvia ligera y un aumento en la nubosidad marcarán el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.