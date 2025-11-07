El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 60% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones previstas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para generar intervalos nubosos y un ambiente más fresco.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos en que el viento sea más fuerte. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, lo que podría permitir que el sol haga breves apariciones entre las nubes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 86% al final del día, lo que podría generar una sensación de frescura. La visibilidad se mantendrá buena, aunque con la llegada de la noche, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en las últimas horas del día.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente despejado al inicio, con un aumento en la nubosidad y probabilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que el descenso térmico será notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.