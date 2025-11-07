El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se tornará más confortable a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento suave será un alivio en comparación con la humedad, haciendo que el día sea más llevadero para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería afectar de manera considerable a la mayoría de las actividades diarias. Es recomendable que los lucentinos estén atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:14. En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la advertencia de que la tarde podría traer algunas nubes y un ligero riesgo de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.