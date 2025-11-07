El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una ligera brisa del sur que alcanzará velocidades de hasta 4 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 72% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A pesar de este cambio en el estado del cielo, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un aumento a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, se prevé que cualquier lluvia que pueda caer será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará predominantemente del noreste, con rachas que alcanzarán los 15 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un tiempo tranquilo y agradable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:17 horas. En resumen, Lora del Río experimentará un día variado, con un inicio soleado, un posible desarrollo de nubes y ligeras lluvias, pero en general, un tiempo agradable para disfrutar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.