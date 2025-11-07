El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance el día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 5 de la mañana, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá en un estado de "poco nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados hasta las 8 de la mañana, y alcanzarán un máximo de 16 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que el cielo se cubra más, alcanzando un estado "muy nuboso" hacia las 2 de la tarde, y posteriormente "cubierto" en las horas siguientes. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 16 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con un 45% de probabilidad de lluvia, lo que podría traer algunas lluvias ligeras.

El viento será un factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. Hacia la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que caerán a 14 grados hacia las 8 de la noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 25% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, la noche se presentará más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14 grados hasta el final del día.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.