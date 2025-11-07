El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas gotas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación aumenta hasta un 70%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se prevén algunas variaciones hacia el sur y el sureste.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en forma de tormentas severas.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente despejado al inicio, con un aumento de la nubosidad y temperaturas agradables. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el día transcurra sin incidentes meteorológicos significativos. Los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.