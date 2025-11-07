El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la tarde.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá en su mayoría poco nuboso, especialmente durante las horas centrales, con temperaturas alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se torne más agradable conforme se acerque la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta ligeramente, alcanzando un 20% entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En resumen, el día en Lebrija se presenta como una jornada mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, los habitantes podrán aprovechar al máximo el día. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posible llegada de tormentas hacia la noche, aunque la probabilidad sigue siendo baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.