El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados a las 11:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 65%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas.

Desde las 13:00 horas, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso y, posteriormente, a muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 16 grados. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 56%.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que a partir de las 13:00 horas, la posibilidad de lluvia aumentará hasta un 40%, alcanzando un 35% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience con buen tiempo, es recomendable estar preparados para posibles lluvias en la tarde y noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando a medida que avance el día. Se prevén rachas máximas de hasta 39 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente con el aumento de la nubosidad.

En resumen, el día en Jaén comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución del tiempo, ya que se anticipa un cambio significativo hacia la tarde, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero con precaución en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.