El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. A medida que avance la mañana, la temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 76% y aumentará ligeramente a lo largo del día.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en condiciones de poco nuboso hasta las 6 de la tarde. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un aumento a partir de la tarde, con un 70% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero se espera que las condiciones se tornen más nubosas, con intervalos de nubes altas y cubiertas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá en general moderado, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes y a la mejora de la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 19 grados , y la humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 90% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de una noche que, aunque nublada, no se prevé que traiga lluvias significativas. En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo variable, con momentos de sol y nubes, y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.