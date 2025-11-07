El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un 5% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 75% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente seca, es probable que se presenten lluvias escasas a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es del 50% en la franja horaria de la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 18 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Huelva experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad aumentará y las probabilidades de lluvia se incrementarán. Es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.