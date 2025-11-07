El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a intervalos nubosos.
La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que llegue a los 21 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas.
En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque la cantidad esperada es escasa, con un total de 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.
El viento soplará desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 54% en la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que el día avanza.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán y la brisa puede hacer que se sienta más fresco. En general, se prevé un día agradable en Dos Hermanas, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas nubes y ligeras lluvias en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.
