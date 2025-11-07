El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con un leve descenso a medida que avanza la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la nubosidad. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con la aparición de nubes altas y poco nuboso en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta las 13:00 horas, aumentando ligeramente a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo.

El viento será moderado, predominando del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá en su mayoría en el rango de 4 a 8 km/h, lo que no debería causar inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y la medianoche. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica no parece ser suficiente para generar tormentas severas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo, pero sin alarmarse.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:16 horas. En resumen, el día se presenta como una jornada variada, con un inicio despejado y un desarrollo más nublado, pero sin eventos meteorológicos significativos que alteren la rutina diaria de los ecijanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.