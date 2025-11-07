El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Coria del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la localidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Esto no debería afectar significativamente la luminosidad, pero es recomendable que los ciudadanos disfruten del sol durante las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:20.

En resumen, el día en Coria del Río se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

