El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados y una humedad relativa que alcanzará el 81%. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 19 grados.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día. A partir del mediodía, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las hojas de los árboles y un ambiente más dinámico en la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con precipitaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas de lluvia, no se anticipa un evento significativo que pueda afectar las actividades al aire libre.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero en general, el cielo se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 20:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 75% al final del día.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 45% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría indicar la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo algunas inclemencias. Sin embargo, la situación meteorológica general se mantendrá tranquila, permitiendo disfrutar de un día agradable en Córdoba, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté atento a los cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.