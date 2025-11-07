El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de intervalos nubosos y nubes altas. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 60% en este periodo. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm, lo que significa que, en general, la lluvia no será un factor que afecte significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en fenómenos severos. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que descenderán a los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, aunque la humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.