El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se espera en Cartaya un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente a partir del mediodía, cuando se prevé que el cielo se torne muy nuboso y cubierto, con temperaturas alcanzando hasta los 21 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 70% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en la tarde y al final del día. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de ligera lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un ambiente más nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.