El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de la 1 de la tarde, comenzarán a aparecer intervalos nubosos, y la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 55% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también podría contribuir a la formación de nubes, lo que se traduce en un cielo más cubierto hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 20 grados en la tarde, descendiendo a 15 grados hacia la noche. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero aún se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 55% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con una probabilidad de tormenta del 35% entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, las lluvias seguirán siendo escasas. La puesta de sol se producirá a las 6:18 PM, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Carmona experimentará un día con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.