El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, en Camas, se prevé un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 65% en este periodo. Las precipitaciones, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, las tormentas no se esperan que sean severas, y la mayor parte del día se mantendrá sin incidentes significativos.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde, con la posibilidad de lluvias y un aumento en la actividad del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.