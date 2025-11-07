El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor estimado de 17 grados. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo poco nuboso, permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A lo largo de la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que sugiere que la mayoría de los residentes podrán disfrutar de un día tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:13. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de Cabra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.