El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, llegando a un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, las temperaturas más cálidas de la tarde se sentirán más cómodas a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más altas, haciendo que el tiempo sea más tolerable.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones climáticas significativas.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución ante la posibilidad de cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.