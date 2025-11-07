El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá intervalos nubosos y, en algunos momentos, lluvias escasas. Aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que la humedad se mantenga alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% por la tarde. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados . La probabilidad de tormenta es baja, con un 30% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Bormujos disfrutará de un inicio de jornada soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para actividades matutinas, pero se recomienda precaución durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.