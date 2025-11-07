El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10-11 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 77% y el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. El cielo continuará despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en las primeras horas.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará poco nuboso hacia la tarde y cubierto en las horas posteriores. La temperatura alcanzará su máximo alrededor de los 17 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre antes de que el sol comience a descender.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Esto generará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que la tarde sea bastante placentera. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica descienda un poco.

La probabilidad de tormentas se incrementa hacia la tarde, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience de manera tranquila, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la noche.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y templado, pero con un cambio notable hacia la tarde y la noche, donde la nubosidad aumentará y la posibilidad de tormentas se hará más presente. Es aconsejable que los habitantes y visitantes de la localidad se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.