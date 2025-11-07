El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas en torno a los 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados por la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 62% durante las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad del día.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 45% de probabilidad de lluvia escasa entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones actuales sugieren que cualquier precipitación será mínima y no afectará significativamente las actividades diarias.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad, con la posibilidad de que algunas nubes aparezcan hacia la tarde, aunque sin afectar el buen tiempo general.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.