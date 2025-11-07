El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Baena se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 10 grados, mientras que en la tarde se espera un aumento que podría llegar hasta los 17 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 23 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían interferir con la luz solar.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 18:12, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

