El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevén condiciones de nubosidad creciente. Para la tarde-noche, se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 70% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La dirección del viento podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias ligeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. Por la noche, la probabilidad de tormentas disminuye, pero se mantendrá un ambiente nuboso.

Es recomendable que los habitantes de Ayamonte se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque las primeras horas serán agradables y soleadas, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La temperatura se mantendrá agradable, pero con un ambiente fresco debido al viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.