El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, irá mostrando algunas nubes altas y poco nubosas a lo largo del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, salvo por un leve incremento hacia la tarde, donde se podría registrar una probabilidad de lluvia escasa del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:11, el viento podría intensificarse ligeramente, aunque sin llegar a ser molesto.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante la mañana y la primera parte de la tarde, aumentando a un 35% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado, aunque sin grandes expectativas de desarrollo.

La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un cielo parcialmente nublado hará que el día sea propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Andújar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.