El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 12 grados a las 8 de la mañana y subiendo ligeramente a 13 grados hacia las 9. La nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 6 de la mañana, con un cambio hacia un cielo poco nuboso y posteriormente a intervalos nubosos a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que sople del suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, la llegada de nubes altas y un aumento en la probabilidad de lluvia escasa a partir de las 13:00 horas podría afectar la sensación térmica. La tarde se presentará con intervalos nubosos y una probabilidad de tormenta del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos aislados.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 20:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 79% hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán, con una probabilidad de precipitación del 45% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.