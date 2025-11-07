El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 93% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a nuboso y, posteriormente, a cubierto. Se prevé que las nubes se intensifiquen, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 65%. Esto sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras, con acumulaciones estimadas en 0.1 mm durante las horas de mayor actividad.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sector sur, lo que podría influir en la temperatura y en la percepción del frío.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 17 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia ligera persistirá hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un ambiente más gris y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.
