El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con una ligera brisa del oeste que alcanzará velocidades de hasta 3 km/h. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque la mayor parte del día se mantendrá despejado. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, pero no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de lluvia, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, podría dar paso a un ambiente más nuboso por la tarde. En resumen, La Algaba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.