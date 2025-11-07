El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados durante la madrugada y las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 10 de la mañana, y continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un ambiente seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormenta aumenta ligeramente, alcanzando un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 40% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. A pesar de esto, las condiciones generales del día no indican la inminencia de lluvias.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones. Los cielos despejados y la ausencia de nubes significan que los rayos del sol estarán presentes, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor radiación.

En resumen, el día en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del exterior, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.