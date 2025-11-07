El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una mañana soleada y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados durante las primeras horas del día, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 69% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 5 a 6 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es nula hasta el mediodía, lo que significa que no se anticipan lluvias en este periodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama comenzará a cambiar. A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , ofreciendo un tiempo templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 54% en las horas centrales del día.

A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 60% hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 35% de probabilidad en la misma franja horaria. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean salir por la tarde.

El viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia. Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 20:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:19 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, podría terminar con un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día que invita a disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de estar atentos a los cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.