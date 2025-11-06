El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de noviembre de 2025, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 11 grados hacia las 06:00 y 07:00. A partir de las 14:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados a las 15:00 y los 20 grados a las 16:00, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 45% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, disminuyendo a 4 km/h hacia la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más cálido, especialmente durante las horas centrales del día.
La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia, ideal para paseos y actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso a las 18:19, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se prevé un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de las actividades diarias en El Viso del Alcor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?
- Córdoba opta por una iluminación navideña más tradicional y repite espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán