El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de noviembre de 2025, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 11 grados hacia las 06:00 y 07:00. A partir de las 14:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados a las 15:00 y los 20 grados a las 16:00, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 45% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, disminuyendo a 4 km/h hacia la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más cálido, especialmente durante las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso a las 18:19, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se prevé un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de las actividades diarias en El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.