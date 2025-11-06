El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 12°C, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 7:00 a.m., con 11°C, antes de comenzar a ascender.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 3:00 p.m. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubosidad significativa, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 40% en las horas más cálidas, contribuirá a un tiempo seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 8:00 p.m. y cerrando el día con un ambiente fresco. La puesta de sol se producirá a las 6:20 p.m., marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, las temperaturas pueden sentirse más frescas en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre. En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.