El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y poco luminoso. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana.
A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a caer a partir de la primera mitad del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria matutina.
El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la temperatura se estabilizará en torno a los 10-12 grados, lo que, combinado con la humedad relativa que rondará el 86% en las horas más cálidas, generará un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados, mientras que la humedad podría bajar ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que mantendrá la sensación de bochorno.
En cuanto a la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a los 11 grados. La probabilidad de tormentas será nula, lo que podría ofrecer un respiro a los ciudadanos tras un día de inclemencias. Sin embargo, el viento seguirá presente, aunque con menor intensidad, lo que podría hacer que la noche sea más tranquila.
En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
