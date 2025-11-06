El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 75% a las 10:00. Este descenso en la humedad se verá acompañado por un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 20 grados a las 3 de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h a las 2 de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en espacios abiertos.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 18:21.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros sociales, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?
- Córdoba opta por una iluminación navideña más tradicional y repite espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán