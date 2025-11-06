El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 75% a las 10:00. Este descenso en la humedad se verá acompañado por un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 20 grados a las 3 de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h a las 2 de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en espacios abiertos.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 18:21.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros sociales, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.